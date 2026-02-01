Robert Kolej'den Epstein açıklaması

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, yayınlanan belgeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir.”

Yazışmada hangi ifadeler yer almıştı?

Yayımlanan belgeler arasında, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr. ile Epstein arasındaki 7 Kasım 2014 tarihli bir e-posta yazışması yer alıyor.

Thomas Jr, Robert Koleji’nin geçmişinden bahsettiği mailde “Muhafazakar İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150’nci yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir” ifadesine yer veriyor.