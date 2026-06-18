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Roblox, Türkiye'de yeniden erişime açıldı

Roblox, tam 680 gün önce getirilen erişim engelinin ardından bugün itibarıyla Türkiye'de yeniden erişime açıldı.

Haber Merkezi
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Roblox, Türkiye'de yeniden erişime açıldı
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Roblox, Türkiye’de 680 gün süren erişim engelinin kaldırılmasıyla yeniden kullanıcıların erişimine açıldı.

Daha önce çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle mahkeme kararı doğrultusunda erişime kapatılan platform, yapılan yeni düzenlemelerin ardından tekrar Türkiye’de erişilebilir hale geldi.

Roblox’a getirilen erişim engeli yaklaşık iki yıl sürerken, bugün alınan kararla birlikte platformun Türkiye’de yeniden aktif hale geldiği bildirildi. Kullanıcılar artık VPN kullanmadan Roblox’a giriş yapabiliyor.

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