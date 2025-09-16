  1. Ekonomim
Rock grubu üyeleri dini değerlere hakaretten tutuklandı

Dini değerlere hakaret eden bir rock grubunun üyeleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Rock grubu üyeleri dini değerlere hakaretten tutuklandı
Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri öne sürülen bir rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

Beş şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

