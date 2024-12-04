Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı! Yolcunun düştüğü anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta hareket halindeki bir metrobüsün kapı camının kırılmasıyla yolcunun yere düşmesine neden olan anlar görüntülendi.
İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü
Kapıya yaslanıyordu
Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.