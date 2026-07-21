Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme: Kıyafetinden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı

Van'da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekimde göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in üzerindeki elbiselerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Avukatın talebiyle kıyafetlerdeki DNA izlerine iki yıl sonra bakılacak.

Kıyafetinden DNA örneği alınmamış

İHA'daki habere göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 2024 yılında kaybolmuş, aramalar sonucunda göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu.

Aile, olaya 'intihar' denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Baba Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecinde ihmaller ve delil karartmaları olduğunu ileri sürüp kızının intihar ettiği görüşüne katılmadı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken aile, kızının o gün üstündeki elbiselerden DNA örnekleri ve şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu gerçekleştiğini, yoksa kişinin öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirlemek için yapılan 'diatom' testinin yapılmadığını öğrendi.

Aile, yeni avukatları aracılığıyla bunların yapılmasını talep etti. Baba Kabaiş, Van’da bazı yetkililerin olayı örtbas ettiğini öne sürerek, Adalet Bakanı ile yapacağı yeni görüşmede artık konuşacağını dile getirdi.

"Neden zamanında yapmamışlar"

Nizamettin Kabaiş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yapılması gerekenlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Kızının üzerindeki kıyafetlerden DNA’lara bakılacağını belirten Kabaiş, vekalet verdikleri avukat sayesinde çok fazla şeyin ortaya çıkacağını ifade etti.

Zamanında 'diatom' testinin de yapılmadığına dikkat çeken Kabaiş, "Şok olduk. Bunlar neden yapılmamış? Bu, örtbas anlamına geliyor. Kim görevini kötüye kullanmışsa buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum.

Görevi kötüye kullananlar için artık Adalet Bakanı'nın devreye girmesi lazım. Bunu neden zamanında yapmamışlar?

İki sene sonra avukatımız talep ediyor. Çoğu delilleri karartıyorlar. Köyde kaç beyaz araç giriş-çıkış yapmış, oda arkadaşının ifadesi olsun, kamera kayıtları olsun" dedi.

"İki sene sonra yapılmayan şeyler yapılıyor"

Kabaiş, olay yerinde yalnızca bir döner kameranın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bu kamera bozuk' dediler. Biz de aldırmadık. Ama Adalet Bakanı'na ziyarete giderken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki, 'Üniversitenin bozuk kamerası yoktur.'

Bozuk değilse bunun görüntüsü nerede? Bozuk ise, tutanak tutup kameranın birinin bozuk olduğunu söyleyeceksiniz. İki sene sonra yapılmayan şeyler yapılıyor.

Mollakasım’da kamera kayıtlarının çoğu silinmiş. Zamanında yapılsaydı bu olay çözülürdü. O cansız beden nereden gelmiş, herhangi birisi mi bıraktı yoksa gölün içinden mi geldi?

Orada villalar çok, ön ve arka cephelerde kameralar vardır. Rojin’in cansız bedeni bulunduğu yerde çok kamera görüyor. Su yüzeyinden mi geldiği, yoksa biri tarafından mı bırakıldığı görülebilir. Bunu zamanında yapmak istememişler, yapmamışlar. Bu ne anlama geliyor? Örtbas anlamına geliyor."

"Çok perişan olduk"

Sözlerine devam eden baba Kabaiş, "Adalet Bakanı'na başka, bize başka bir şey anlatıyorlar. Artık son noktaya geldi, bunu söyleyeceğim. Makamlarına saygım var. Ama kızıma hakaret yapılsa, intihar edildi denilse cevap vereceğim.

Tekrar Ankara’ya gideceğiz. Eksikliklerini söyleyeceğim. Adalet Bakanına her şeyi orada anlatacağım artık. Savcıya soruyorum bunlara niye bakılmamış? Diyor öncekiler bakmamış, bizim suçumuz yoktur. Madem yapılmamışsa sende onlardan şikayetçi olacaksın. Devlet ona o makamı, kürsüyü vermişse hakkını verecek.

Çok perişan olduk. Sürekli Van’a, Ankara’ya git gel yapıyorum, televizyonlara çıkıyorum ki örtbas etmesinler. Van’daki bazı yetkililer örtbas ediyorlar. Bunu daha açık açık söyleyeceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanına çıkıp ricada bulunacağım" diye konuştu.