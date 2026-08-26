Rojin Kabaiş dosyasında kritik gelişme: 2 şüpheli için gözaltı talebi

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Van’da üniversite eğitimi gören ve kaybolmasının üzerinden 18 gün geçtikten sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dosyayı devralan aile avukatı Abdurrahman Karabulut, Kabaiş’in telefonundan alınan imajları yurt içi ve yurt dışındaki uzman bilirkişilere gönderdi.

Şüpheliyle aynı bazdan sinyal tespit edildi

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, telefonun sanal medya uygulamalarından biri üzerinden şüphelilerden birine ait olduğu değerlendirilen bir veriye ulaşıldı. Bunun üzerine HTS ve baz kayıtları yeniden incelendi. Yapılan incelemede, Rojin Kabaiş’in telefonunun şüpheliyle aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi.

Aile avukatı harekete geçti

Elde edilen bulguların ardından aile avukatı tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunuldu. Dilekçede, aynı ad ve soyadını taşıyan kişiler hakkında makul şüphe kapsamında gözaltı kararı verilmesi talep edildi.

Ayrıca şüphelilerin telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması da istendi. Şüphelilerden birinin kullandığı sanal medya uygulamasını kapattığı da belirlendi. Söz konusu verilere, Rojin Kabaiş’in SIM kartının annesinin adına kayıtlı olması nedeniyle ulaşılabildiği öğrenildi.