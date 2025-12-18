Rojin Kabaiş soruşturması: Cep telefonu İspanya’ya gönderildi

Van’da 27 Eylül’de kaybolduktan sonra 15 Ekim’de göl kenarında cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen adli süreç devam ediyor. Olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Kabaiş’e ait cep telefonu, detaylı teknik inceleme yapılması için İspanya’daki yetkili birimlere gönderildi. Yetkililer, elde edilecek verilerin soruşturmanın seyrinde önemli rol oynayacağını belirtiyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

Ne olmuştu?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.