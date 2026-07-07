Rojin Kabaiş soruşturması: Karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntü incelenecek

Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra şüpheli şekilde ölü bulunan Rojin Kabaiş’in dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde soruşturmayı yürütmek üzere yeni bir ekip kuruldu. Ekibin, karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık kamera kaydını inceleyeceği öğrenildi.

Habere göre, soruşturma kapsamında söz konusu görüntülerin çözümlenmesine yönelik çalışma yürütülürken, dosya için teknik inceleme süreci de devam ediyor.

“Kamera kaydının bilerek karartıldığını düşünüyorum”

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı bize büyük bir umut verdi. Çalışmalar sürüyor. Kamera kaydının bilerek karartıldığını düşünüyorum. O kaydın çözülmesi soruşturma açısından çok önemli. Bu bir cinayet ve mutlaka aydınlatılacak. Gereği neyse yapılıyor" dedi.

Kabaiş, Adalet Bakanlığı tarafından dosya kapsamında bir cihaz gönderildiğini belirterek, "Cihaz baz sinyallerini değerlendirecek, hangi güzergahta, kimlerle sinyal verdiği tespit edilecek" ifadelerini kullandı.