Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA örneği alınan kişi sayısı 195’e çıktı

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cenazeye müdahale etmiş olabileceği değerlendirilen 134 kişinin DNA profilinin, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda karşılaştırıldığı anımsatılarak, bu sayının son olarak 195 kişiye çıkarıldığı bildirildi. Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındığı, kıyaslanacak profil sayısının artabileceği belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor 10 Ekim’de dosyaya girmiş, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklanmıştı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ve dosya takip komisyonunun bugün Başsavcı Vekili ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, soruşturmanın daha etkin yürütülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve dosyadan sorumlu mevcut Cumhuriyet Savcısı tarafından birlikte ve koordineli şekilde takip edileceği bilgisi paylaşılmıştır" denildi.

DNA sayısı 195'e çıktı

Açıklamada, Kabaiş’in olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakli sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabileceği değerlendirilen 134 kişinin DNA profilinin, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda karşılaştırıldığı anımsatılarak, bu sayının son olarak 195 kişiye çıkarıldığı bildirildi. Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındığı, kıyaslanacak profil sayısının artabileceğinin aktarıldığı belirtildi. Otopsi sırasında kullanılan tüplere ilişkin bulaş hususunda oluşan şüpheye karşılık, söz konusu tedarikçi, üretici ve ilgili ATK personelleri hususunda araştırmaların yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yönelik aile adına yapılan suç duyurusuna dair gelişmelere de yer verildi. Açıklamada, "Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin kusur ve ihmali bulunduğu iddialarına ilişkin, aile adına yaptığımız suç duyurusu hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği, söz konusu fillerin ‘görev suçu’ kapsamında olduğu ve soruşturmanın üniversite tarafından yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle 14 Kasım 2025 tarihinde 'Görevsizlik Kararı' verilmiştir. Rojin Kabaiş'in kaldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurdunun olası kusuru yönünden yürütülen soruşturmada ise Van Valiliği İl İdare Kurulundan soruşturma izni talep edilmiş olup süreç izin aşamasında beklemektedir" denildi.

Kamuoyunda yer alan otopsi CD’sinin çizik olduğu iddialarına da değinilen açıklamada, çizik olanın yalnızca bir kopya olduğu, orijinal CD’lerin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve inceleme sonrası orijinallerden suret alınabileceğinin daha önce iletildiği hatırlatıldı. Bugün yapılan görüşmede, orijinal CD’den suret verilmesi talebinin ilgili makamlara iletildiği kaydedildi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle takip edildiğini vurguladı.