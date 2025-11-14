Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Erkek DNA'larının bulaş olmadığı kesinleşti

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cesedi göl kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Kabaiş'in bedeninde tespit edilen iki ayrı erkeğe ait DNA'nın kaynağının bulaş olmadığı kesinleşti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ekim 2025 tarihinde cenazenin nakline kadar geçen sürede, cenazeyle temas etmiş olabilecek kişilerin DNA profillerinin karşılaştırılmasını istemişti.

Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin yaptığı araştırmada 134 kişiden DNA alındı.

BBC Türkçe'nin de gördüğü soruşturma dosyasına eklenen bu rapora göre DNA profilleri Van'daki jandarma kriminal laboratuvarına gönderildi ve DNA'lar karşılaştırıldı.

Yapılan incelemeye dair sonuç raporunda "... ilgili olmayan kişilerin teması ile bir bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla bu aşamada bulaş ihtimalinin de dışlanmış olduğu'' tespitine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu (ATK), olası şüpheli veya şüphelilerden alınacak DNA ile Rojin üzerinde çıkan iki ayrı erkeğe ait DNA örneklerinin karşılaştırılabileceğini de söyledi.

ATK'ya bağlı Biyoloji İhtisas Dairesi Rojin'in bedeni üzerinde bulunan iki erkek DNA'sının göğüs kemiğine yakın 'Sternal Bölge' ile 'İntra Vajinal Bölge'de tespit edildiğini açıklamıştı.

'Telefonu İspanya'ya gönderilecek'

Van Barosu 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, Biyoloji İhtisas Dairesi'nin, bu gibi vakalarda ivedilikle hareket edilmesi gerektiğini hatırlattığına işaret ediliyor. Şüpheli erkek bireylerden biyolojik örnek alınarak karşılaştırmalı DNA analizlerinin yapılmasının öneminin altı çiziliyor.

Van Barosu'na bağlı avukatlardan Zeynep Demir BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada olayın üzerinden 13 ay geçtiğini hatırlatıyor:

"Adli tıp tarafından bulaş ihtimali bertaraf edilen DNA'lar ile ilgili detaylı araştırmalar yapılarak kimlere ait olduğunun ivedilikle tespit edilmesi gerekiyor."

Demir, soruşturmanın ilerleyebilmesi için Rojin Kabaiş'in kilit konumda olan telefonunun açılmasının önemine de işaret ediyor.

Demir, ''Rojin'in telefonu İspanya'ya gönderilecek, telefondaki bilgilere ulaşılması halinde, soruşturmanın ilerleme sağlanacağına inanıyoruz'' dedi.

Rojin nasıl kayboldu?

Yirmi bir yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi.

Kabaiş, 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsündeki kız öğrenci yurdunda annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde markete gideceğini söyledi.

Ertesi gün öğlen polisler arayıp Rojin'in yurda dönmediğini ailesine haber verdi.

28 Eylül 2024'te Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve bir şişe su bulundu.

Rojin'in cansız bedenini ise iki hafta sonra 24 kilometre uzakta, Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Köyü'nün sahilinde bulundu.

15 Ekim 2024'te cesedi bulanlar bir temizlik görevlisi ve site bekçisiydi.

Genç kadının kıyafetleri üzerindeydi ancak sarı terlikleri yoktu.

Rojin'in yüksek düzeyde şifreli olan telefonu incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Telefonun şifresi kırılamadığı için içindeki bilgilere ulaşılamadı.

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 300 kamera kaydı ve 80 numune incelendiği belirtiliyor.