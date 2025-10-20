Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı

  1. Ekonomim
Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden F.Ş., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklandı.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi, Şanlıurfa'da tutuklandı.

Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli F.Ş., 19 Ekim'de Eyyübiye ilçesinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

