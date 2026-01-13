Rojin Kabaiş'in babası, Bakan Tunç ile görüştü

Van’da üniversite öğrencisiyken kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında yaşamını yitirmiş halde bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Dosyada yaşanan belirsizliklere dikkat çeken aile ve avukatları, sürecin seyrini etkileyecek önemli taleplerini iletmek için Ankara’ya gitti.

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ile Diyarbakır Barosu’ndan Avukat İrem İlhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, soruşturma dosyasındaki eksik noktalar ve şüphe uyandıran bulgular ayrıntılı şekilde ele alındı.

Baba Kabaiş: Son çare Ankara'dır

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Nizamettin Kabaiş, Van’da yürütülen süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek adaletin ancak Ankara’nın müdahalesiyle yerini bulabileceğine inandığını belirtti. Baba Kabaiş, "Son çare Ankara'dır. Adalet Bakanlığımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah Allah'ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Hep birlikte rahat olacağız ki bu genç kıza kim zarar verdi? Çünkü iki erkeğe ait DNA olduğu belli. Genç kızımız katledilmiş. Bir saldırıya uğramış. Biz çok acı çekiyoruz. Devletin büyüklerinden rica ediyoruz; son çare Ankara'dır. İnşallah Ankara'da her şey çözülecek. Van'da ne olmuş, neler oluyor? Niye bu dosya bu hale geldi? 15 aydır biz acı çekiyoruz." dedi.

Bakan Tunç: Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Tunç, "Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını kaydetti.

Sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, acılı ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Tunç, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımın eksiksiz şekilde atılmaya devam edileceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolduğu bildirilmiş, 15 Ekim 2024’te ise Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. Dönemin Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valiliği Kabaiş’in intihar ettiğini ileri sürdü. Ancak ailenin cinayet olabileceğine ilişkin ısrarlı adalet arayışı sürdü.

Bir yıl boyunca sessizliğini koruyan Adli Tıp Kurumu (ATK) ise, Ekim ayı başında raporunu açıkladı ve Kabaiş’in bedeninde iki erkeğe ait DNA’ların bulunduğu ortaya çıktı. Van Barosu ve kentteki kadın örgütleri dönemin savcısı ve ATK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.