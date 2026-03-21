Rojin Kabaiş'in babası: İspanya'dan geri gelen cep telefonu, şifresinin kırılması için bu kez de Çin'e gönderilecek

Sabah'ın haberine göre Van'da kaybolduktan bir süre sonra cansız bedeni bulunan ve ölümü henüz aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in soruşturmasında yeni bir gelişme oldu.

Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin Kabaiş'in son kez görüldüğü an olan yurttan çıkışında elinde telefonu olduğunu hatırlattı. İspanya'ya gönderilen ancak şifresi kırılamayan telefonun bu kez de Çin'e gönderileceğini belirten Kabaiş, açılması halinde soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini söyledi.

Nizamettin Kabaiş, şöyle konuştu:

"Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi."