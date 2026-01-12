Rojin Kabaiş’in babası, yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in hayatını kaybetmesine ilişkin soru işaretleri, aradan zaman geçmesine rağmen netlik kazanmadı. Ölüm nedenine dair tartışmalar sürerken, soruşturmanın yönünü etkileyebilecek yeni iddialar gündeme geldi. Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanlığı’ndan gelen davet üzerine Ankara’ya gitti.

NTV’ye konuşan Kabaiş, dosyada yer alan bazı somut bulguların olayın doğal bir ölüm olmadığını düşündürdüğünü belirterek, mevcut delillerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Baba Kabaiş’in açıklamaları, kamuoyunda yakından takip edilen soruşturmaya ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Baba Kabaiş, soruşturmanın en can alıcı noktasının Adli Tıp raporuna yansıyan bulgular olduğunu ifade etti. Rojin’in vücudunda tespit edilen iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin faillerin tespiti için hayati önem taşıdığını belirten acılı baba, bu izlerin üzerine kararlılıkla gidilmesini talep ediyor.

"Kızımın ölüm nedeni suda boğulma olamaz"

Ailenin ve görgü tanıklarının en büyük iddiası, Rojin’in bulunduğu ana kadar geçen 18 günlük sürenin tamamını suda geçirmediği yönünde. Nizamettin Kabaiş, gassal ile yaptığı görüşmeyi ve kendi gözlemlerini şu çarpıcı sözlerle aktardı:

"Kızımın ölüm nedeni suda boğulma olamaz. Akciğerlerinde su yok. Boğazında fiziksel müdahale izleri var. Gassal bile bedeni gördüğünde, 'Bu beden 18 gün suda kalmış bir beden değil' dedi. Vücudunda bozulma yoktu, sadece yüzünde hafif şişlik vardı."

"Bakan Bey'e bunların hepsini anlatacağım"

Çok acı çektiklerini söyleyen Kabaiş, "Bakan Bey'e bunların hepsini anlatacağım. Biz çok büyük acılar çekiyoruz. Gün gittikçe bizim yaramız derinleşiyor. Bizim kızımıza ne oldu? Kim ne yaptı? Neden iyi araştırmıyorlar? Araştırma komisyonu da Meclis’te konuştular. Onu da MHP ile AK Parti reddettiler. Bu bunlar büyük bir yanlıştır. Bizi çok rahatsız ediyor. Kızımızın hakkını araştırmak istiyoruz. Reddediyorlar. Neden ama?" dedi.

Kızının cep telefonunun daha yeni incelenmek üzere İspanya'ya gönderildiğini ifade eden Kabaiş, "Olaydan bir ay sonra, iki ay sonra da o telefonu İspanya'ya gönderilebilirdi. Neden bu kadar geç? Delili karartılıyor, kameralar siliniyor. Niye ciddi bir şekilde araştırma yapılmıyorlar? Bunu bakana özel olarak söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

TBMM'de bütün siyasi partilerin temsilcilerine derdini anlattığını aktaran Kabaiş, "Derdimi anlattım. Ciğerim yanıyor dedim. Bizi yalnız bırakmayın. Genç kızımızın başına ne geldi? Niye açıklama yapılmıyor? Çünkü bellidir bir cinayettir. Daha diyemezler intihardır. Şimdiye kadar ısrarla dediler intihardır. Ben de ısrarla üzerinde durdum. Ailesi olarak hepimiz 'Hayır, intihar değil' dedik. Benim kızım intihar edilecek bir durumda değildi.” diye konuştu.