Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili üniversite inceleme başlattı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra bulunan cansız bedeniyle ilgili olarak, üniversitenin güvenlik birimindeki personelin ihmali ya da zafiyeti olup olmadığını araştırmak amacıyla inceleme başlatıldı.

27 Eylül'de Van'da kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Kız Yurdu’ndan akşam yemeği sonrası kaybolan ve 18 gün sonra Molla Kasım Mahallesi sahilinde cesedi bulunan Kabaiş’in ölümüne dair kamuoyunda birçok soru işareti bulunuyor. T24'ün haberine göre CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na üniversitedeki güvenlik eksikliklerini sordu.

"Öğrencilerimizin güvenliği tehdit altında"

CHP'li Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’nden aldığı yanıtta güvenlik birimlerinin durumuyla ilgili inceleme başlatıldığının belirtildiğini söyledi. Ancak, bu incelemenin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Kılıç, “İnceleme neden bu kadar gecikti? Rektörlük, bir an önce bu incelemeyi sonuçlandırmalı ve sorumluları hesap vermeye çağırmalıdır. Aksi takdirde öğrencilerimizin güvenliği tehdit altında demektir” şeklinde konuştu.

Rojin Kabaiş’in ölümünün başta "intihar" olarak açıklanması ise aile ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Kılıç, "Rojin dosyası intihar denilerek kapatılmak istendi. Ancak bu sonuç, ne ailenin ne de kamuoyunun vicdanını tatmin etti. Kamuoyunun cevaplamak istediği çok sayıda soru var. Rojin’in ölümünün aydınlatılması için çabalar sürmeli" ifadelerini kullandı.