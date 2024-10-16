Rojin Kabaiş'in ölümüne dair ilk bulgular! Darp ve saldırı detayı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de çakıl taşı toplamak için gittiği Van Gölü sahilinden geri dönmedi. Sahile yalnız gitmeden önce, arkadaşına da kendisine eşlik etmesi için teklifte bulunan Rojin, arkadaşının gelememesi üzerine taş toplamak için tek başına yola çıktığı belirlendi.

Çok sayıda ekip arama çalışması başlattı

Rojin'den haber alamayan arkadaşlarının 28 Eylül günü durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde Rojin'e ait telefon, su ve kek sahilde bulundu. Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Cesedi uzun süre suda kalmış

Yapılan aramalar sonucu Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. İlk belirlemelere göre, Rojin'in cesedinin uzun süre suda kaldığı anlaşıldı. Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı.

Darp ve saldırıya uğramamış

Sabah gazetesinin haberine göre kıyafetlerinin cesedin üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun dışında darp incelemesi de tamamlandı. Darbe veya fiziksel saldırı izine rastlanmadı.