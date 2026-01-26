Rojin Kabaiş’in yeni videosu ortaya çıktı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıfında öğrenim gören 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Günlerce süren ve yaklaşık 18 günü bulan arama çalışmalarının sonunda, genç öğrencinin cansız bedenine 15 Ekim 2024’te İpekyolu ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi kıyısında ulaşıldı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi rapor hazırladı.

Raporda, Rojin’in göğüs bölgesi ve vajina içinden alınan örneklerde, ölenin DNA’sıyla karışık şekilde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği belirtildi. Cenazenin olay yerinden Van Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne taşınması ve otopsi sürecine müdahil olabileceği değerlendirilen 134 kişiden DNA örnekleri alındı. Daha sonra Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun incelemesinde, alınan örneklerin olay yerinde bulunan iki DNA örneğiyle eşleşmediği ve atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu belirtildi.

Kabaiş, videoda ebeveynlerin çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatıyor

Öte yandan Rojin Kabaiş’in üniversiteye gitmeden önce sosyal medya hesabı için çektiği video ortaya çıktı. Görüntülerde Kabaiş, videoda ebeveynlerin çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatıyor.

Kabaiş, “Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Sayın veliler, değerli anneler, babalar ve çocuklarını çok seven bireyler. Çocuk gelişimi hakkında burada olduğumuzu öncellikle hatırlatıyorum. Çocuklarınızı çok sevdiğiniz için belki beni dinliyorsunuz. Bundan dolayı tavsiyelerimi vermek için buradayım ve karşınızdayım. Bu dönemde artık çocuk gelişimi bakımı, çocuk eğitimi inanılmaz derecede önemli bir konudur. Her şey çocuklarımız için. Çağırmalar, kızmalar, yani çocuğun bu şekilde anlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz, maalesef size karşı böyle bir şey besliyor. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman bu sadece çocuğunuz size karşı olan bir nefrete dönüşüyor. Bunu çevrenizde de gözlemleyebilirsiniz. Mesela çocuğa kim yemek verir? Anneler verir babalar vermez. Bu yüzden çocuklar babalarını daha çok seviyor. Babalar çok kızmıyor. Anneler de keyfince kızmıyor sonuçta. Ya yemek yemiyor ya üstünü kirletiyor. Bunları genelde anneler yaptığı için doğal olarak çocuklar babalarını daha çok seviyor. Çünkü babaları onlara hiç kızmıyor” ifadelerini kullandı.