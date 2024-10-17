Rojin'in babasından çarpıcı iddia: Kızım intihar etmedi, darp izi ve morluklar var

Van’da kaybolduktan sonra 18 gün aranan ve sonunda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı iddialarda bulundu.

Baba intihar iddialarını reddetti

“Neler Oluyor Hayatta” programında Cinayet dedektifi ve emekli polis Savaş Kurtbaba'nın da katılılımıyla 21 yaşındaki Rojin'e intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiği masaya yatırılırken programa telefonla bağlanan acılı baba, "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka” dedi. İntihar iddialarını da bir kez daha reddetti.

“Kızım bir vahşete kurban gitti”

Acılı baba şunları söyledi:

“Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

“Darp izi var, sırtında morluklar var”

“Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

“Ailemizde bugüne dek tek bir intihar söz konusu değil”

Baba Kabaiş, “Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.” diye konuştu.