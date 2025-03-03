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Roketsan mühendisinin ölüm nedeni belli oldu

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuştu. İntihar iddialarının ardından genç mühendisin ölüm nedeni ile ilgili başlatılan çalışmada sona gelindi. Genç mühendisin ölüm nedeninin kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Roketsan mühendisinin ölüm nedeni belli oldu
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Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı.

Bunun üzerine arkadaşları ailesine ve polis ekiplerine bildirmişti. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği ileri sürülmüştü.

Ölüm nedeni sodyum nitrat zehirlenmesi

İntihar iddialarının ardından genç mühendisin ölüm nedeni ile ilgili başlatılan çalışmada sona gelindi. Yücel'in ölüm nedeni belirlendi. Genç mühendisin ölüm nedeninin kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. 

Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

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