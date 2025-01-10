  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü: Sır istediler vermedi, infaz edildi
Takip Et

Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü: Sır istediler vermedi, infaz edildi

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Polis olan babası, oğlunun intihar etmesine ihtimal vermediğini belirtirken, internet aramalarında tespit edilen şüpheli sorgular dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü: Sır istediler vermedi, infaz edildi
Takip Et

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisliği yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta Yenimahalle'de yaşadığı evde ölü bulunmuştu.

"Sodyum nitrat içerek intihar etti

Yapılan incelemeler sonrası Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği belirtilmişti.

Genç mühendisin babası Ahmet Yücel ise oğlunun şüpheli ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda olayın 'intihar değil infaz' olduğunu savunmuştu.

"Sır istediler vermedi, infaz edildi"

Emekli polis olan Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

İnternette yaptığı aramalar ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

İPA Başkanı Gökce: İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttıİPA Başkanı Gökce: İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttıGündem

 

Numan Kurtulmuş'tan kritik çağrı: İmralı bir an önce harekete geçmeliNuman Kurtulmuş'tan kritik çağrı: İmralı bir an önce harekete geçmeliGündem

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu duyurdu: Şam ziyareti iptal edildi
İmamoğlu duyurdu: Şam ziyareti iptal edildi
SON DAKİKA: Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma
İPA Başkanı Gökce: İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttı
İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttı
Numan Kurtulmuş'tan kritik çağrı: İmralı bir an önce harekete geçmeli
Numan Kurtulmuş'tan kritik çağrı: İmralı bir an önce harekete geçmeli
BIST 2025'te enflasyon üzerinde kazandırır mı?
BIST 2025'te enflasyon üzerinde kazandırır mı?
AFAD duyurdu: Büyükçekmece açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Büyükçekmece açıklarında deprem