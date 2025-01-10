Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü: Sır istediler vermedi, infaz edildi

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisliği yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta Yenimahalle'de yaşadığı evde ölü bulunmuştu.

"Sodyum nitrat içerek intihar etti

Yapılan incelemeler sonrası Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği belirtilmişti.

Genç mühendisin babası Ahmet Yücel ise oğlunun şüpheli ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda olayın 'intihar değil infaz' olduğunu savunmuştu.

"Sır istediler vermedi, infaz edildi"

Emekli polis olan Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

İnternette yaptığı aramalar ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.