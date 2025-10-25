Roketsan'dan bir başarılı test daha
Roketsan, Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen balistik füze geliştirme çalışmalarında bir testi daha başarıyla tamamladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından Roketsan tarafından yapılan testi duyurdu.
Görgün, paylaşımında, "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha.
Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan’a ve emeği geçen herkese..." ifadelerine yer verdi.
