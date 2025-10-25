  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Roketsan'dan bir başarılı test daha
Takip Et

Roketsan'dan bir başarılı test daha

Roketsan, Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen balistik füze geliştirme çalışmalarında bir testi daha başarıyla tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Roketsan'dan bir başarılı test daha
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından Roketsan tarafından yapılan testi duyurdu.

Görgün, paylaşımında, "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha.
Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan’a ve emeği geçen herkese..." ifadelerine yer verdi.

 

Gündem
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi
İYİ Partili ilçe başkanının oğlu restoranda yemek yerken öldürüldü
İYİ Partili ilçe başkanının oğlu restoranda yemek yerken öldürüldü
CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu
CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu
DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz
DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz
İmamoğlu: Son kez uyarıyorum, kendinize gelin!
İmamoğlu: Son kez uyarıyorum, kendinize gelin!