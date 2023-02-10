  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Takip Et

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hatay'da, Kahramanmaraş depremlerinden sonra yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraf: A.A.

Antakya'da İnönü Bulvarı’nda 2013 yılında yapılan 250 dairelik 12 katlı Rönesans Rezidans, depremlerde yerle bir oldu. Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ediyor.

Depremde fahiş fiyat uygulayan 353 firmaya 85 milyon TL ceza

Türkiye Haberleri

Depremde fahiş fiyat uygulayan 353 firmaya 85 milyon TL ceza
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye