Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
AA
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Hatay'da, Kahramanmaraş depremlerinden sonra yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.
Antakya'da İnönü Bulvarı’nda 2013 yılında yapılan 250 dairelik 12 katlı Rönesans Rezidans, depremlerde yerle bir oldu. Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ediyor.
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