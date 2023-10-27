Rota takip edildi, 610 kg kokain yakalandı

Bakan Yerlikaya, Mersin'deki uyuşturucu operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya şunları söyledi:

"Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde.

Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı.

Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."