  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Takip Et

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Bayrampaşa Belediyesi'nde mahkeme kararıyla yenilenen seçimde AK Parti’li İbrahim Akın başkanvekili olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'den istifa eden Meclis üyelerinden Murat Salman'a da rozetini taktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Takip Et

Bayrampaşa Belediyesi’nin yönetimi, CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve mahkeme kararlarıyla yinelenen başkanvekilliği seçimlerinin ardından AK Parti’ye geçti. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, sekiz tur oylama sonucunda Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçildi.

Seçimde Akın 19 oy farkla kazandı.

CHP’den istifa eden Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, X hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımız rozetimizi takdim ettiler” notuyla bir video paylaştı. Videoda Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Akın ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.

AK Parti'ye geçen Murat Salman, partisini değiştirmesinin ardından yeni bir X hesabı açtı. Salman'ın ilk paylaşımı ise rozet takma merasimi oldu. 

Bayrampaşa'da bir belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa ettiBayrampaşa'da bir belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa ettiGündem
Kulis: AK Parti'ye geçen Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden iki isim başkan yardımcılığı görevine getirilecekKulis: AK Parti'ye geçen Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden iki isim başkan yardımcılığı görevine getirilecekGündem
Bayrampaşa'da tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğrafları kaldırıldı, resmi hesaplardan takipten çıkarıldıBayrampaşa'da tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğrafları kaldırıldı, resmi hesaplardan takipten çıkarıldıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası: Davada ara karar açıklandı
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası: Davada ara karar açıklandı
Deprem son dakika: İstanbul’da deprem mi oldu, hangi şehirler sallandı? 3 Kasım 2025
Deprem son dakika: İstanbul’da deprem mi oldu, hangi şehirler sallandı? 3 Kasım 2025
Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika listesi...
İstanbul'da hissedilen deprem
Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye
CHP mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Ümraniye