Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: Bayrampaşa'da CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Bayrampaşa Belediyesi’nin yönetimi, CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve mahkeme kararlarıyla yinelenen başkanvekilliği seçimlerinin ardından AK Parti’ye geçti. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, sekiz tur oylama sonucunda Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçildi.

Seçimde Akın 19 oy farkla kazandı.

CHP’den istifa eden Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, X hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımız rozetimizi takdim ettiler” notuyla bir video paylaştı. Videoda Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Akın ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.

AK Parti'ye geçen Murat Salman, partisini değiştirmesinin ardından yeni bir X hesabı açtı. Salman'ın ilk paylaşımı ise rozet takma merasimi oldu.