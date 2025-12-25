RTÜK 2025 bilançosu: Medyaya 146 milyon lira ceza kesildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, kurumun 2025 yılına dair kararlarının bilançosunu açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığı verilere göre RTÜK; 2025 yılında toplam 99 yaptırım kararı alırken, 32 ayrı kuruma 146 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Keser, bu tabloyu "haber ve yorum programlarının cezaya boğulduğu bir yıl" olarak niteledi. Keser’in paylaştığı verilere göre, ulusal kanallar, dijital platformlar ve radyolarda yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle uygulanan 99 yaptırım kapsamında toplam 25 gün ekran karartma cezası verildi.

Bu süreçte Sözcü TV 10 gün, TELE1 ise beş gün süreyle kapalı kaldı.

Ayrıca NOW, Halk TV, TELE1 ve Sözcü TV'de 7 program toplam 29 kez durdurulurken; Netflix, Prime Video, MUBİ, HBO Max, Disney XD ve Spotify gibi platformlardan 10 içerik katalogdan çıkarıldı.

Keser: Haber ve yorumlar cezaya boğuldu

Yaptırımların 61'inin ulusal televizyon kanallarına uygulandığını ve bu kapsamdaki ceza tutarının 141 milyon 700 bin liraya ulaştığını belirten Keser, özellikle eleştirel yayınlarıyla öne çıkan kanalların hedef alındığını vurguladı.

Keser; Sözcü TV'ye 15 idari para cezası ve 10 gün yayın durdurma, TELE1'e 15 idari para cezası ve 5 gün yayın durdurma, Halk TV'ye ise 13 idari para cezası ve 10 gün yayın durdurma cezası verildiğini aktardı. NOW TV'ye de haber programları nedeniyle 5 ayrı ceza kesildi.

"RTÜK tarafsız değil" eleştirisi

Yayın durdurma ve ağır para cezalarının halkın haber alma hakkına darbe vurduğunu ifade eden Keser, "İfade özgürlüğü, yalnızca çoğunluğun hoşuna giden görüşleri değil, rahatsız edici ve siyasal iktidarı eleştiren yayınları da kapsar. Ancak RTÜK'ün tarafsız ve adil davrandığını söylemek mümkün değildir" dedi.

2025 yılında yargı süreçlerinin etkisiyle medya sektöründe ciddi bir değişim yaşandığını hatırlatan Keser; EkoTürk, Flash Haber, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor ve TELE1'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçtiğini ifade etti. Keser, bu durumun çok seslilik açısından kaygı verici olduğunu vurguladı.

Prime Video’ya "kadın istismarı" cezası

RTÜK son olarak Prime Video'ya "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında "kadınları aşağılayıcı ve istismar edici" içerikler bulunduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve içerik çıkarma cezası verdi.

Kurul, programda kadınların birer "nesne veya ödül" gibi sunulduğunu, cinsiyet rollerinin klişe kalıplara hapsedildiğini ve kadın istismarını teşvik eden bir yayın yapıldığına hükmetti.

RTÜK'ün 2025 bilançosunu çıkaran Tuncay Keser, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi olup, CHP kontenjanından 21 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda ikinci kez RTÜK üyeliğine seçilmişti.