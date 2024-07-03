RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha önce 5 gün program durdurma ve para cezası verdiği Açık Radyo'nun lisansını iptal etti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Açık Radyo'nun para cezasını ödemesine rağmen lisansının iptal edildiğini vurguladı.

Taşcı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gerekçe, kurulun daha önce verdiği “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymayıp yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayın kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı."

Ne olmuştu?

RTÜK, 28 Haziran'da Açık Radyo'ya 'Ermeni soykırımı' ifadesi nedeniyle 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten' üst sınırdan 189 bin 282 TL idari para cezası ve beş program durdurma cezası vermişti.

24 Nisan günü yapılan Açık Gazete programında, “Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz” ifadeleri kullanılmıştı.

Cezaya ilişkin açıklama yayınlayan radyo yönetimi "Anılan kararın hatalı değerlendirmeler neticesi verildiği açık olup, kararla ilgili yargısal müracaatlar yapılmıştır ve anılan sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" demişti.