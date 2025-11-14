RTÜK Başkan Vekili belli oldu

RTÜK'te gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Başkan Vekilliği görevi için seçim yapıldı. Üst Kurul Üyelerinden Dr. Deniz Güçer RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkan Vekili olarak seçilmesi 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer "Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir ve Çeliker görevlerine başladı

Yapılan seçim sonucunda yeni Başkan Vekili göreve başlarken, aynı toplantıda RTÜK Üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul’daki görevlerine başladı.

"Bu değişim taze bir enerji kazandıracak"

Yeni Başkan Vekilini ve Üyeleri tebrik eden RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de hem Başkan Vekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurulda iki kadın Üyenin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Daniş, RTÜK’ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurguladı, "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak." dedi.