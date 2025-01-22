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RTÜK Başkanı duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili getirilen yayın yasağı kaldırıldı.

Haber Merkezi
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RTÜK Başkanı duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 76 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin şunları söyledi:
"Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum."

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