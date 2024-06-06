RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ayhan Bora Kaplan iddialarına ilişkin haberlere dair açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank'ın Ayan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi vermesiyle ilgili bir haberin mahkeme kararıyla engellenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, haberdeki iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı.

"Acı bir tebessümle şahit oluyoruz"

"Bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme girişimleri sonrasında bu açıklamayı yapmak zaruret arz etmiştir. İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz.

"Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır"

RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Gazeteci Timur Soykan'ın önceki gün Birgün'de yayınlanan, "Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi" başlıklı yazısına Halkbank'ın şikayeti üzerine erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verilmişti. İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği, MASAK raporuna dayanan haber hakkında verdiği erişim engeli ve içerikten çıkarma kararının gerekçesinde “kişilik haklarının ihlal edildiğini" öne sürmüştü.

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Timur Soykan, "Halkbank'ın mafyaya kredi verdiğini ortaya koyan haberim sansürlendi. Halkbank'ın yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var. RTÜK, haberin yapılmaması için TV kanallarını arıyor. Suçlarını böyle gizliyorlar. Hep birlikte bu sansüre, bu zorbalığa, bu suça karşı durmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.