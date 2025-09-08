  1. Ekonomim
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yayıncılara uyarı: Resmi açıklamalara bağlı kalın

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir Balçova’daki polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Böylesi hassas ve acı dolu anlarda yayıncılarımızın, yalnızca resmi makamların paylaştığı bilgilere bağlı kalmaları ve doğrulanmamış haberleri kamuoyuyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir.” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

