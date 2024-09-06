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RTÜK Başkanı 'Famagusta' kararını duyurdu

RTÜK Başkanı Şahin, "Famagusta" adlı yapımla ilgili, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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RTÜK Başkanı 'Famagusta' kararını duyurdu
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ile yapılan görüşmenin ardından "Famagusta" adlı yapımın yayınlanmaması konusunda görüş birliğine varıldığını duyurdu. 

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "'Famagusta' isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir.

Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir.

Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır.

Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır.

"Netflix ile görüşme yapıldı"

Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır.

Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır."

 

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