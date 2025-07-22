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RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır. Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez" dedi.

Haber Merkezi
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RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, “RTÜK’ün görev ve sorumluluk alanına gazete manşetleri girmez. Yani RTÜK, gazete manşetleriyle ilgilenmez” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ekranlarda 'usta gazeteci' sıfatıyla boy gösteren, ancak bir gazeteye ceza vermeyi RTÜK'ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır. Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez. Sayın Belovacıklı'ya önerimiz; gazetecilik etik ilkelerinden başlayarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev kapsamını detaylı biçimde çalışmasıdır. Ayrıca, kendisine ilk defa uygulanmış gibi anlattığı program durdurma cezası, 2011 yılından bu yana yürürlüktedir ve çok sayıda örnekte uygulanmıştır. Kısacası bu, keyfi bir uygulama değil; 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca uygulanan açık bir yasal düzenlemedir."

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