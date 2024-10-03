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RTÜK Başkanı Şahin: Yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

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RTÜK Başkanı Şahin: Yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır
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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üst kurulun yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmekte olduğunu bildirdi.

Hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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