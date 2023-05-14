RTÜK Başkanı Şahin: YSK onay vermeden sonuçlar açıklanamaz
14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy sayım işlemi sürerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir açıklama olmadığı taktirde, seçim sonuçlarının 21.00'den önce açıklanamayacağını duyurdu.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı ile ilgili, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur” dedi.
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