  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'İmamoğlu' uyarısı
Takip Et

RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'İmamoğlu' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili medya kuruluşlarına uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'İmamoğlu' uyarısı
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaparak medya kuruluşlarına uyarıda bulundu.

Şahin'in açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru!

Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

"Toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir"

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.

"Mevzuata aykırı yayın yapanlar gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacak"

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacakİmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacakGündem
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsunGözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsunGündem

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin gerekçesi açıklandı
İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin gerekçesi açıklandı
İsmail Saymaz'dan ilk açıklama: İddialara yanıt verdi
İsmail Saymaz'dan ilk açıklama: İddialara yanıt verdi
Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu tepkisi: Olacak şey değil
Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu tepkisi: Olacak şey değil
İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı: Saat verildi
İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı: Saat verildi
İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun