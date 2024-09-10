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RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin' açıklaması: Mahkeme tanımaz ve pervasız yayınlara şahit olduk

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir” dedi.

AA
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RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin' açıklaması: Mahkeme tanımaz ve pervasız yayınlara şahit olduk
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Şahin, sosyal medya hesabından, “Medyamıza Önemli Uyarı ve Hatırlatma” paylaşımı yaptı, Şahin, paylaşımında, Narin’in ölümünden sorumlu olanların cezalarını çekeceklerine değinerek, “Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

“İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır. Bazı medya organlarının gerçeği yansıtmak yerine sansasyonel bir tutuma girdiğini görüyoruz. Böylesi hassas bir durumda medyamızdan beklentimiz titiz ve temiz bir habercilik anlayışı sergilemesidir. Tüm medyamıza hatırlatmak isteriz ki, yargıya intikal eden konularla alakalı yayın serbestisi olmakla birlikte, adalet terazisini etkileyecek tavırlardan kaçınılması elzemdir.”

“Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız”

Şahin, 6112 sayılı Kanun’daki “Yayıncılık İlkeleri”nin Türkiye’deki tüm medyanın imza atarak onayladığı “Medya Etik İlkeleri” ve evrensel basın ilkelerinin tüm basın mensuplarının malumu olduğunu kaydederek, “Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Yasa tanımaz yayıncılar aynı yanlış tutumlarından vazgeçmemektedir”

Tüm yayıncıların RTÜK İzleme Dairesi tarafından tek tek arandığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Olayla ilgili maksadı aşan yayınlardan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir. Ancak, yasa tanımaz yayıncılar aynı yanlış tutumlarından vazgeçmemektedir. Bu son ikazımız sonrasında halen yayıncılık ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarıyla alakalı takiplerimiz, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır. Medyamızı sağduyulu davranmaya ilkeli ve doğru habercilik yapmaya davet ediyoruz. Aksi halde Üst Kurulun atacağı adımlar bellidir. Gerek yayın yasağının olduğu dönemde kurallara uyan gerekse yasağın kalkmasından sonra sorumlu davranan, ilkeli haber anlayışından taviz vermeyen yayıncı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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