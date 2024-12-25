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RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayetine ilişkin açıklama: Medyamızı dikkatli olmaya davet ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayet davasının yeni duruşmasına ilişkin, “İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır” dedi.

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RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayetine ilişkin açıklama: Medyamızı dikkatli olmaya davet ediyorum
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RTÜK Başkanı Şahin, Narin Güran cinayet davasının yarın gerçekleştirecek yeni duruşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İlk soruşturma sırasında yayıncılık ilkelerini medyanın zorladığını belirten Şahin, “Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır” dedi.

Dosyanın gizlilik kapsamında delillerinin ifşa edilmemesini belirten Şahin, “Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri” sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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