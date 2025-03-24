RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara sert çıkış: Artık uyarı yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınması, medyada geniş yankı uyandırdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dün akşamki iftar yemeğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, yasa dışı yayınlarla ilgili daha sert tedbirler alacaklarını belirterek, "Uyarılar yapıldı, bundan sonra uyarı yapılmayacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde düzenlenen "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" programı kapsamında düzenlenen iftar yemeğinde konuşan RTÜK Başkanı Şahin daha önce yaptığı açıklamada, yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst düzeyde olacağı uyarısında bulunmuştu. Şahin dün akşam verilen iftar yemeğinde ise, " Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" sözlerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığı altında yaptığı paylaşım ile ilgili sorulan sorulara karşılık, dün akşam televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini belirtti.

"Kimse kusura bakmasın!"

Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum diyen RTÜK Başkanı Şahin, "Herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık?" ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Şahin, "En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar." yorumunu yaptı.

"Yaptığımız uygulamalar sansür değildir"

Yapılan uyarıların sansür olmadığını vurgulayan Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler... Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar." diye konuştu.

Eskiden de bu tür durumlar vardı, birtakım yayınlar olurdu ama hiç böyle uyarılar almazdık, şeklinde değerlendirenler olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: "Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz. Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz."

RTÜK Başkanı Şahin, sözlerinin devamında, "Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz." şeklinde konuştu.