  3. RTÜK Başkanı'ndan TELE1 açıklaması: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana getirmek provokasyondur
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir TV kanalındaki yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırılmasına, "Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır. " sözleriyle tepki gösterdi.

TELE1'de, Son Durum isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırıldığı altyazıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Şahin, durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir saldırı olduğunu savundu. 

Bakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldıBakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldıGündem

 

Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

"Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz"

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

