  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz
Takip Et

RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajlarının “her şeyin kötüye gittiği” yönünde kasıtlı bir algı oluşturduğunu öne sürerek, “Umutsuzluk ve ayrışma yaratılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, genellikle YouTube kanallarında yayınlanan sokak röportajları ile ilgili önlemler alacaklarını dile getirdi.

Bu röportajlarda bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğunu savunan Şahin, "RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile 'her şeyin kötüye gittiği' yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir" dedi.

"Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır" diyen Şahin, mesajını şöyle tamamladı:

"Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir."

Ekrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyorEkrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyorGündem
Gündem
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i andı: Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde andı
TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
Ekrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyor
İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyor