RTÜK ceza vermişti: 'Jasmine' dizisi tamamen yayından kaldırılıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), bazı bölümlerindeki sahnelerin “milli ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı” olduğu gerekçesiyle bazı bölümlerini katalogdan kaldırttığı 'Jasmine' dizisinin tamamı HBO Max Türkiye'den kaldırılacak.

HBO Max’te yayımlanan 'Jasmine' dizisinin bazı bölümlerindeki sahnelerin “milli ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı” olduğu gerekçesiyle platforma yüzde 5 idari para cezası veren Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilgili bölümlerin katalogdan çıkarılmasına da hükmetmişti.

HBO Max Türkiye'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, "18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek" denildi.