RTÜK, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, Güldür Güldür Show'daki skeçte yer alan "gazilerle ilgili ifadeler" nedeniyle, program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür'den açıklama: Anlam ve bağlamından kopartılmış

Güldür Güldür'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "YouTube'da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.