Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, Halk TV’nin canlı yayınında “İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?” başlıklı gündem tartışmasından bir kareye yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."