RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi hakkında inceleme başlattı

Özgü Namal ve Özcan Deniz‘in başrollerini oynadığı Kızıl Goncalar dizisinin bazı sahnelerine, izleyiciler tarafından sert tepkiler gelmişti.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan diziye yönelik RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır.

Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”