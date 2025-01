RTÜK, NOW TV'ye ismini değiştirmesi için 30 gün süre tanıdı

Takip Et

RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı açıklamada İstanbul NOW TV'nin yaptığı itiraz üzerine NOW TV'nin ismini değiştirmesi için 30 günlük süre tanındığını belirtti.

Keser'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"FOX TV’den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV’ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek."