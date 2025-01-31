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RTÜK, NOW TV'ye ismini değiştirmesi için 30 gün süre tanıdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, adı NOW TV olarak değişen FOX TV'nin yeni logosunun İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu. Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de ekledi.

Haber Merkezi
ANKA
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RTÜK, NOW TV'ye ismini değiştirmesi için 30 gün süre tanıdı
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RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı açıklamada İstanbul NOW TV'nin yaptığı itiraz üzerine NOW TV'nin ismini değiştirmesi için 30 günlük süre tanındığını belirtti.

Keser'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:     

"FOX TV’den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV’ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek."

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