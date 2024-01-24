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RTÜK onayladı: FOX TV'nin ismi değişti

FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni ismini RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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RTÜK onayladı: FOX TV'nin ismi değişti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu.

Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “FOX TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı” dedi.

Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması… Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.