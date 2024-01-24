RTÜK onayladı: FOX TV'nin ismi değişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu.

Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “FOX TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı” dedi.

Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması… Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.