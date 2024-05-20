RTÜK, Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan yayını incelemeye aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayının RTÜK tarafından incelemeye alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.