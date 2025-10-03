RTÜK tarafından bazı kanallara idari para cezası verildi!

  1. Ekonomim
RTÜK, TELE1, Sözcü TV, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV’ye çeşitli gerekçelerle idari para cezaları uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında bazı muhalif televizyon kanallarına yaptırım kararı aldı. Karara göre TELE1’e iki, SZC TV, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV’ye ise birer ceza verildi.

RTÜK, TELE1’de yayımlanan ‘Türkiye’nin Yönü’ programında ekrana yansıtılan ‘RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?’ ifadesi nedeniyle kanalın insan onuruna aykırı davrandığını belirterek yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik kullanılan ifadeler"

Kanaldaki 4 Soru 4 Yanıt isimli programda Merdan Yanardağ’ın “Alevilerin haini çoktur” sözleri ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı “faşizan kodlarına dönmüş durumda” değerlendirmesi nedeniyle de TELE1’e “kişi ve kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürmekten” yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

“Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürme”

SZC TV’de “Sözün Aslı” programında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “80 darbesinde iki araba asker gelip İstanbul İl Binasına ziyarette bulunmuştu, şimdi binlerce polis geliyor, aradaki farkı görün” değerlendirmesi ile Cemal Enginyurt’un da “Erdoğan iktidarı demokrasiye darbe indirdi, bu bir 12 Eylül darbesidir” sözleri nedeniyle kanala “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürme” savıyla yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

“insan onuruna saygılı olma ilkesine aykırılık”

Halk TV’ye Açıkça programında konuk Dr. Murat Kubilay’ın AK Parti ve MHP’ye yönelik “İki parti de hiçbir zaman Atatürk’le gerçek anlamda uzlaşamamıştır. Devlet Bahçeli de MHP de hiçbir zaman devleti, devletin bekasını düşünen kurum ve kişiler değillerdi” sözleri nedeniyle “insan onuruna saygılı olma ilkesine aykırılık” gerekçesiyle de yüzde 3 idari para cezası kararı çıktı.

