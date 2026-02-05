RTÜK, TELE2 Haber için süre verdi: Başvuru yapılmazsa erişim engeli isteyecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE2 Haber'in 72 saat içerisinde lisans başvuru yapmaması halinde Youtube'dan erişim engeli isteyecek.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser, Kurul'un aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı.

RTÜK bu kez de Tele2 Haber’i hedefe koydu…



RTÜK, internet platformlarında “seç, beğen, lisansa zorla” yöntemiyle sürdürdüğü lisanslama sürecinde bu hafta; Üst Kurulun en fazla yaptırım uyguladığı kanallardan biri olan Tele 1’e kayyım atanmasının ardından, çalışanlarının yayın… pic.twitter.com/lIRQBQcZAl — Tuncay Keser (@tuncayksr) February 5, 2026

RTÜK, TELE2 Haber için çifte lisans kararı aldı. Buna göre TELE2 Haber, 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapmazsa RTÜK erişim engeli isteyecek.

Kurul daha önce de Fatih Altalylı, Flu TV, Cumhuriyet TV ve BirGün TV'nin lisans başvurusu yapması için süre vermişti.