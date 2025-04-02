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RTÜK üyesi Keser'den, RTÜK Başkanı Şahin'e "uyarı" tepkisi: Tek sesli bir medya düzeni hedefleniyor

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yönelik, "Tarafsızlık sadece medya kuruluşları için değil, Üst Kurul için de temel ölçüttür. Bu konuda başarılı bir sınav verilmediği açıktır. Yapılan açıklamalar ve cezalar birlikte ele alındığında, eleştirel yoruma, farklı sese tahammül olmadığı, tek sesli bir medya düzeni hedeflendiği görülüyor. Basın ve ifade özgürlüğü ağır risk altına girmiş durumda." ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
ANKA
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RTÜK üyesi Keser'den, RTÜK Başkanı Şahin'e "uyarı" tepkisi: Tek sesli bir medya düzeni hedefleniyor
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RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve son olarak tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "uyarılara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin'in sosyal medya hesabı üzerinden 8 farklı uyarı mesajı paylaştığını hatırlatan Keser, şu değerlendirmeyi yaptı.

"Basın ve ifade özgürlüğü ağır risk altına girmiş durumda"

"Üst sınırdan yaptırımlarla başlayıp, lisans iptaline taşınan ifadelerin, 10 günlük ekran karartma cezası da uygulandığı dikkate alındığında, uyarı sınırlarını aştığı çok açık. Yerli ve milli medya tanımını basın özgürlüğü ile bağdaştırmak da mümkün değildir. Tarafsızlık sadece medya kuruluşları için değil, Üst Kurul icin de temel ölçüttür. Bu konuda başarılı bir sınav verilmediği açıktır. Yapılan açıklamalar ve cezalar birlikte ele alındığında, eleştirel yoruma, farklı sese tahammül olmadığı, tek sesli bir medya düzeni hedeflendiği görülüyor. Basın ve ifade özgürlüğü ağır risk altına girmiş durumda. Unutulmamalı ki, eleştirmeyen basın suçludur ve basın özgürlüğü daraldıkça zararı toplum görecektir."

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